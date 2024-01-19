محمد صلاح يزف بشرى سارة لمنتخب مصر

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كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن إنباء إيجابية بشأن إصابة محمد صلاح، قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وتزايد فرص استكماله لبطولة أمم أفريقيا مع الفراعنة.

تعرض محمد صلاح لإصابة مع نهاية الشوط الأول في مباراة مصر وغانا، غادر على أثرها اللقاء، وأكدت التقارير الطبية لاحقا معاناته بإصابة في الخلفية.

وفقا لشبكة «بي إن سبورتس» خضع محمد صلاح للفحوصات الطبية صباح اليوم مع وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى أن الإصابة لن تمنعه عن استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية مع منتخب مصر.

ويستعد المنتخب المصري الذي يملك نقطتين برصيده لخوض مباراة حاسمة أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين القادم لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.