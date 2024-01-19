سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الجمعة، موقف قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح من مواجهة منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر ، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية".

وأضاف: "صلاح سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي ، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".

وكان محمد صلاح قد تعرض لاصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات الافريقي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مواجهة كاب فيردي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور القادم.