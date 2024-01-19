 رسميا.. صلاح يغيب عن مباراتين في أمم أفريقيا للإصابة - بوابة الشروق
السبت 20 يناير 2024 12:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رسميا.. صلاح يغيب عن مباراتين في أمم أفريقيا للإصابة

محمد جلال
نشر في: الجمعة 19 يناير 2024 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 19 يناير 2024 - 11:36 م

أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الجمعة، موقف قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح من مواجهة منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر ، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية".

وأضاف: "صلاح سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي ، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".

وكان محمد صلاح قد تعرض لاصابة قوية خلال مباراة منتخب مصر أمام منتخب غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات الافريقي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مواجهة كاب فيردي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي للدور القادم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك