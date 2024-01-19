ميدو ينتقد فيتوريا بسبب مصطفى فتحي

انتقد أحمد حسام «ميدو»، نجم الكرة المصرية السابق، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب توقيت إجرائه تغيير مصطفى فتحي بدلا من محمد صلاح في مواجهة غانا.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" محمد صلاح شعر بالإصابة في الدقيقة ٢٥ وتحامل على نفسه حتى خرج في الدقيقة ٤٥ و زيزو و مصطفى فتحي بيسخنوا من الدقيقة ٢٥".

أضاف ميدو:" نفسي أفهم ليه فيتوريا ماستناش يعمل التغييرة بين الشوطين أول حاجه ماكوناش هنخسر تغييره، تاني حاجه كان هيبقى عنده وقت كفاية يدي تعليمات لمصطفى".

أتم ميدو:" أول كورة لمسها مصطفى اتقطعت منه في الجول الأول.. إزاي في المستوى الدولي بتفوت علينا تفاصيل زي دي!!".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الغاني بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023.