تبادل القصف الصاروخي في الجولان السوري

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أكد مصدر في محافظة درعا جنوب سوريا، أن قذائف صاروخية إسرائيلة سقطت في ريف درعا الجنوبي الغربي ليل الخميس/ الجمعة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سقطت ثلاث قذائف صاروخية في منطقة وادي اليرموك في ريف درعا الجنوبي الغربي المحاذي للجولان السوري المحتل وفي حقول زراعية دون تسجيل إصابات".

وأضاف المصدر أن "ثلاث قذائف صاروخية سقطت داخل الجولان السوري المحتل قرب مستوطنة آفني إيتان في القطاع الجنوبي من الجولان وسماع صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات القريبة من خط الحدود الحالية تبعها تحليق للطيران المروحي الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي مع الجولان".

من جهته، أكد مصدر في لجان درعا المركزية أن ثلاث قذائف كاتيوشا تم إطلاقها من مناطق قرب الحدود مع الجولان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتشهد المناطق المجاورة للجولان عمليات تبادل القصف الصاروخي منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في السابع من شهر أكتوبر الماضي.