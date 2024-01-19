عمرو أديب عن الأزمة الاقتصادية: مصر حاليا في قلب الإعصار

تحدّث الإعلامي عمرو أديب، عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي بأن مصر حاليًّا في قلب الإعصار.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الدولة تحمل على عاتقها طبقة تضم عشرات الملايين، ولديها التزامات كبيرة من خلال تدبير احتياجات المواطنين.



وشدد على أن أي تحركات لتغيير شكل الزراعة أو الصناعة حاليًّا لن يكون لها جدوى على المدى القريب.



ولفت أديب، إلى أن التقارير الأجنبية التي تتناول حالة الاقتصاد المصري تحمل لهجة صعبة، مشدّدًا على ضرورة فهم ما يقول الخارج عن مصر.



وشدد على أن الأزمة الاقتصادية تؤثر على محتلف الطبقات دون استثناء، بما في ذلك الطبقة الغنية، معتبرًا أن الحل لا يكمن في طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاقتصادية للحوار المجتمعي.