كينيا: ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 16 قتيلا

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الممولة من الدولة في كينيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على وحشية الشرطة وسوء الحكم إلى 16 قتيلا.

وأسفرت الاحتجاجات التي شارك فيها آلاف من الشباب الساخطين على الأوضاع في كينيا عن تدمير ممتلكات، كما هدم المحتجون الغضبون مركزي شرطة على الأقل.

وتظاهر الكينيون، أمس الأربعاء في 23 من بين 47 مقاطعة عبر البلاد، داعين إلى وضع نهاية لوحشية الشرطة وإلى حكم أفضل، وهتف آلاف من المتظاهرين بشعارات مناهضة للحكومة ، ودعوا إلى استقالة الرئيس وليام روتو.

ووقف وزير داخلية كينيا كيبتسمبا موركومين، اليوم الخميس، على حجم الأضرار التي لحقت بالشركات فى العاصمة نيروبى، حيث تم نهب البضائع من عشرات المتاجر.

وقال إن قوات الشرطة سوف تتواصل مع أصحاب الممتلكات المتضررة من الاحتجاجات ممن التقطت كاميرات المراقبة بمتاجرهم صور اللصوص من أجل إلقاء القبض عليهم سريعا.