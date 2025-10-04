مصدر للجزيرة: مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة تبدأ يوم الاثنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مصدر دبلوماسي مطلع، لقناة الجزيرة الإخبارية، إن المفاوضات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تبدأ في القاهرة الإثنين المقبل.

وأوضح المصدر أن الوفد المفاوض لحركة حماس الفلسطينية يغادر الدوحة غداً الأحد إلى القاهرة تمهيدا لمشاركته بالمفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن الوفد القطري يتوجه إلى القاهرة يوم الإثنين مع بدء المفاوضات الخاصة بتطبيق خطة ترامب.

وكان البيت الأبيض أصدر يوم 29 سبتمبر خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في غزة.