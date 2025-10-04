وزير الاتصالات ومحافظ الإسكندرية يفتتحان فعاليات مؤتمر ومعرض تكنى سميت

افتتحا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، و أحمد خالد محافظ الإسكندرية فعاليات مؤتمر ومعرض "تكنى سميت بمكتبة الإسكندرية.

وخلال كلمته أعلن الدكتور عمرو طلعت أنه جارى العمل على إطلاق منصة «إبداع مصر – EgyptInnovate» بنسخة محدثة والتى جارى تطويرها من قبل شركات ناشئة لتضم فرصًا واعدة لتشبيك الشركات الناشئة مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتمكينها من جذب استثمارات من خلال خريطة تفاعلية مدعومة بالبيانات تتيح بياناتها بشكل مفتوح المصدر.

وأشار إلى أن المنصة ستتيح معلومات عن الجهات المعنية بمجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، وملخص عن أنشطتها، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على هذه الشركات ومقارنة القيم المضافة التكنولوجية التى تقدمها، مضيفًا أن المنصة تتضمن محاور آلى (روبوت المحادثة) مدعوم بالذكاء الاصطناعى يقدم الاستشارات الفنية والتقنية والاقتصادية لرواد الأعمال، بالإضافة إلى دليل خدمات مصنف لكل مرحلة من مراحل نمو الشركات الناشئة وتحديد الجهات المقدمة للدعم المالى أو التقنى أو التدريبى سواء من جهات حكومية او غير حكومية أو مؤسسات داعمة أو مؤسسات المجتمع المدنى؛ موضحا أن المنصة تضم حاليا أكثر من 70 ألف مستخدم مع السعى إلى مضاعفة هذا العدد خلال الفترة المقبلة.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت تضاعف حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 7 أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة (2020 – 2025) مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2019.

ولفت إلى أنه تم دعم نحو 790 شركة فى مختلف مراكز إبداع مصر الرقمية، وشمل الدعم توفير التدريب، والمعامل التقنية؛ موضحًا أنه خلال عام ونصف تم احتضان 69 شركة وتمكينها من إنتاج نماذج أولية فى معامل "كريتيفا" بالمحافظات؛ مؤكدا أن هذا الدعم التقنى يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة فى انتاج حلول قادرة على جذب الاستثمارات .

وأشار طلعت إلى أن من أهم سبل دعم الشركات الناشئة هو تمكينها من النفاذ إلى التمويل ؛ موضحا الشراكة التى تقيمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركتى "بلاج اند بلاى" Plug and Play و"500 جلوبال"، واللتان تعدان من أهم الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال؛ مؤكدا أنه تم إطلاق التعاون مع هاتين الشركتين فى القاهرة، وفى العام الماضى جرى التوسع فى التعاون حيث تم البدء بالصعيد من خلال مركز إبداع مصر الرقمية أسوان، وذلك لعقد محافل للتشبيك بين المستثمرين والشركات الناشئة فى الصعيد؛ مضيفا أنه خلال العام الحالى تبدأ المرحلة الثانية من التوسع لتشمل مناطق الدلتا، والقناة، والإسكندرية.

وفى هذا السياق؛ ثمن طلعت دعوة محافظ الإسكندرية للشركات الناشئة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة وخلاقة لمواجهة التحديات التى تشهدها المحافظة.

وأشار طلعت إلى برنامج Start IT الذى يدعم الشركات الناشئة بحزم مالية وعينية تصل قيمتها إلى مليون جنيه لكل شركة؛ وتشمل هذه الحزم تمويلًا نقديًا، إلى جانب خدمات حوسبة سحابية تصل قيمتها إلى حوالى نصف مليون جنيه مقدمة من شركة أمازون ويب سيرفيسز؛ لافتًا إلى برنامج Creativa Incubation الذى يتم تنظيمه داخل مراكز إبداع مصر الرقمية، ويقدم دعمًا يصل إلى نحو 400 ألف جنيه خلال فترة احتضان الشركات الناشئة التى تمتد إلى 9 أشهر؛ لافتا إلى أن هناك العديد من الخطط السنوية التى تستهدف نفاذ الشركات الناشئة إلى الأسواق والمعارض الدولية مثل "ويب سميت" فى البرتغال الذى يضم 24 شركة مصرية هذا العام.

ومن جانبه أكد أحمد خالد محافظ الإسكندرية "إن انعقاد قمة تكنى سميت 2025 فى عروس البحر المتوسط يجسد رؤية مصر الطموحة نحو مستقبل يقوم على الابتكار وريادة الأعمال، من خلال خلق منصة عالمية تتيح لرواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمسؤولين الحكوميين مناقشة أحدث التطورات فى مجالات التكنولوجيا وتطبيقاتها فى مختلف القطاعات، بما يعزز التواصل بين العقول المبدعة فى مصر والعالم"؛ مضيفا "إن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب المبدع فى مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال، باعتباره الاستثمار الأجدر والأبقى. ومن هذا المنطلق، تضع محافظة الإسكندرية على عاتقها مسؤولية دعم جميع الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الرقمى وتبنى الابتكار، بالشراكة مع الغرفة التجارية العريقة، بما يسهم فى رفع تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى."

كما دعا المحافظ إلى إطلاق مبادرة "الإسكندرية مدينة ذكية"، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص، وبمشاركة شبابية موسعة، تستهدف أن تكون الإسكندرية قادرة على مواجهة جميع تحدياتها باستخدام أحدث التطبيقات الذكية.

وأوضح داج يولين دنفيلت سفير السويد لدى مصر أهمية التعاون الثنائى بين مصر والسويد فى مجال الابتكار والإبداع التكنولوجى؛ مشيرا إلى تواجد عدد من المحافل والمنتديات التى يتشارك فيها البلدين وتدعم هذا التوجه، مؤكدا أن تواجد شركات سويدية عاملة فى مجالات التكنولوجيا والابتكار والابداع فى مصر يعد من أبرز ثمار هذا التعاون؛ معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الناشئة المصرية والسويدية.

وأشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر الأبيض المتوسط، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية إلى الدعم المستمر المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاتحاد الغرف المصرية وغرفة الإسكندرية؛ موضحا أن غرفة الإسكندرية تضم حاضنة افتراضية لرواد الأعمال فى تكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدا أن اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر الأبيض المتوسط يتبنى رؤية تعتبر أن الشركات الناشئة والصغيرة المتوسطة هى المحرك الرئيس للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل للشباب خاصة فى الاقتصادات الرقمية؛ مشيرا إلى النمو المستمر لقصة نجاح المؤتمر لوضع مصر على الخريطة العالمية كلاعب رئيسى فى الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "تكنى سميت" 2025 يغطى هذا العام موضوعات مختلفة حول التعليم الفنى، وابتكار الشركات، والهندسة المعمارية والعقارات والتصميم، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرياضة، والألعاب، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التسويق والإعلام، وابتكار الشركات الناشئة، وتكنولوجيا الأغذية، وتكنولوجيا القانون، وذلك بمشاركة 70 دولة.

جاء ذلك بحضور السفير داج يولين دنفيلت سفير السويد لدى مصر، و أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر الأبيض المتوسط، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، والمهندس خليل حسن رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية.