3 شهداء في قصف الاحتلال مركبة بخان يونس

استشهد 3 فلسطينيين، مساء الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مركبة في خان يونس.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت مركبة، في منطقة مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 103 شهداء، و219 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 56 ألفًا و529 شهيدًا، و132 ألفًا و458 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 5936 شهيدًا، و20 ألفًا و417 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.