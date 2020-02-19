أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه لا توجد مشكلة في التعامل مع لاعب الفريق السابق محمود عبدالمنعم (كهربا) المنضم حديثًا لصفوف الأهلي خلال مواجهة الفريقين.

ويلتقي الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء غد الخميس، بملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات.

وأجاب أحمد، على إمكانية مصافحة مسؤولي الزمالك لكهربا عند صعوده على المنصة، في تصريحات تلفزيونية بفضائية "القاهرة والناس": "هو أصبح لاعبا في الأهلي ببطاقة مؤقتة، وهناك قضية مفتوحة، وهذا لا يمنع أن التعامل يكون باحترام".

وأضاف: "لسنا غاضبين من كهربا لأنه ترك الزمالك، ولكن طريقة رحيله هي التي تثير الغضب".

واستكمل: "مُرحب بكهربا في الأهلي أو ناد آخر، ومُرحب بأي لاعب يأتي الزمالك، الموضوع أبسط من ذلك، الغضب كله بسبب الحقوق، نريد أن تكون الأمور طبيعية".

واختتم: "التعامل سيكون بشكل طبيعي مع جميع الناس".