 السيسي: الوصول بمستوى العلاقات المصرية – البيلاروسية إلى مرحلة الشراكة الحقيقية - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2020 8:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

السيسي: الوصول بمستوى العلاقات المصرية – البيلاروسية إلى مرحلة الشراكة الحقيقية

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 7:46 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 فبراير 2020 - 7:46 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأهمية التي يُقدرها؛ لتعزيز العلاقات ما بين جمهورية مصر العربية ودولة بيلاروسيا الصديقة.

وقال «السيسي»، في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، مساء الأربعاء، إنه يريد الوصول بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الشراكة الحقيقية بما يلبي تطلعات الشعبين نحو المزيد من الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن مصر تتوفر لها فرص واعدة للاستثمار في مجال البتروكيماويات، ذاكرًا أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط ليكون بمثابة إطار إقليمي للتعاون في هذا المجال.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بقصر الاتحادية؛ كما شهد الرئيسان عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك