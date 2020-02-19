السيسي: الوصول بمستوى العلاقات المصرية – البيلاروسية إلى مرحلة الشراكة الحقيقية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأهمية التي يُقدرها؛ لتعزيز العلاقات ما بين جمهورية مصر العربية ودولة بيلاروسيا الصديقة.

وقال «السيسي»، في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، مساء الأربعاء، إنه يريد الوصول بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الشراكة الحقيقية بما يلبي تطلعات الشعبين نحو المزيد من الاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن مصر تتوفر لها فرص واعدة للاستثمار في مجال البتروكيماويات، ذاكرًا أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط ليكون بمثابة إطار إقليمي للتعاون في هذا المجال.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بقصر الاتحادية؛ كما شهد الرئيسان عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.