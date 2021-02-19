يشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدا، فعاليات المهرجان المتكامل للاتحاد العام لمراكز شباب مصر، تحت شعار (شباب مصر على أرض الإنجازات)، والذي ينظمه الاتحاد بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بالمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، في بيان، اليوم، أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد العام لمراكز شباب مصر نحو تفعيل الأنشطة الشبابية الرياضية والثقافية لشباب مراكز الشباب، وفي إطار دعم الاتحاد للمشروعات القومية الكبرى التي تنجزها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتضمن فعاليات المهرجان المتكامل حفل افتتاح يشمل فقرات فنية، ومارثون، وأنشطة رياضية أخرى في كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، كذا مسابقات في الألعاب الإلكترونية، وعروض لفرق الكشافة، وجلسات حوارية مفتوحة عن التوعية بمخاطر الإدمان، بالإضافة إلى جلسات حوارية مفتوحة عن ريادة الأعمال والاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء.