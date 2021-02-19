وزير خارجية العراق السابق زيباري: قصف أربيل بالصواريخ يشكل اختبارا للإدارة الأمريكية الجديدة

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صرح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري مساء اليوم الخميس، بأن قصف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بالصواريخ يشكل اختبارا للإدارة الأمريكية الجديدة في تعاملاتها مع ملفات المتطرفين والإرهاب.

وقال زيباري الذي شغل منصب وزير خارجية العراق لسنوات "لغاية الآن لا زالت التحقيقات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وقوات التحالف مستمرة لمعرفة الجهة التي تقف وراء عمليات قصف مدينة أربيل بالصواريخ قبل أيام" .

وطالب الحكومة الاتحادية بمعالجة الخروقات الأمنية بالتنسيق بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم لسد الثغرات ومنع حركة الجماعات المسلحة في المناطق المتنازع عليها.

وقال زيباري "أن التحالف الشيعي - الكردي قد تصدع وأصبح هشا وهناك تجاوزات وعدم التزام بالدستور وأن القيادات الشيعية الرئيسية في دولة القانون والفتح والحكمة والتيار الصدري لا زالت مؤثرة بالمشهد السياسي.

وأضاف "نحن لا نريد أن يتحول قصف مدينة أربيل الأخير إلى صراع شيعي - كردي وهناك احتكاك ومنازعات مع الحشد الشعبي نحن لا نريدها وعلى الجميع الانتباه لمنع وقوع عداء كردي شيعي في المناطق المتنازع عليها".