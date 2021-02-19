تقرير: كورونا يقصر متوسط عمر الأمريكيين المتوقع عاما واحدا

كشفت بيانات صدرت اليوم الخميس، تراجع متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بمقدار عام واحد في النصف الأول من عام 2020، إلى 8ر77 عام، مقابل 8ر78 عام في 2019.

ووفقا لتقرير إخباري للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كانت جائحة كوفيد-19 مسؤولة عن ذلك بشكل جزئي.

وأصدر المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس تقريرا استند فيه إلى إحصاءات الوفيات بالبلاد في الفترة من يناير، حتى يونيو من عام 2020.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم 20 يناير عام 2020. وحصدت أسوأ جائحة تضرب البلاد أرواح 127 ألفا و425 شخصا، وأصابت مليونين و636 ألفا و538 شخصا آخر بحلول 30 يونيو الماضي.

وقالت اليزابيث أرياس، المعدة الرئيسية للتقرير إن من المرجح أن تكون جائحة كوفيد-19 هي المسؤولة عن "غالبية التراجع (في متوسط العمر المتوقع)". واليزابيث عالمة صحية بفرع إحصاءات الوفيات بالمركز الوطني للإحصاءات الصحية.

ووفقا للتقرير، بلغ متوسط العمر المتوقع للرجال الأمريكيين 1ر75 عام في النصف الأول من عام 2020، بما يمثل تراجعا قدره 2ر1 عام مقابل 3ر76 عام في 2019.

وبالنسبة للسيدات، تراجع متوسط العمر المتوقع إلى 5ر80 عام، بتراجع قدره 9ر0 عام مقابل 4ر81 عام في 2019.