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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إن جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، سيبدأ زيارة لمصر يومي الأحد والإثنين 20 و21 فبراير، للاجتماع مع ‏مسئولين حكوميين، وإطلاق الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الثنائية المعنية بالمناخ.‏

وقالت الوزارة في بيان: "بالاشتراك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيطلق كيري الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخ، وهو مسعى مشترك لتعزيز الأهداف المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل مؤتمر المناخ العالمية (كوب 27)".

وأضافت الوزارة أن كيري سيلتقي خلال زيارته لمصر مع نظرائه الحكوميين، وممثلي الأعمال للحث على استمرار وزيادة الطموح المناخي.

ومن المقرر أن تستضيف مصر المؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.