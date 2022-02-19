المطربة دينا سعد تطلق أغنيتها الجديدة «حواديت»

أطلقت الفنانة دينا سعد أغنيتها الجديد بعنوان "حواديت" من كلمات "أحمد مرزوق"، ألحان و توزيع أحـمـد شعتوت، ميكس و ماستر محمد عصمت.

وتدور كلمات الأغنية حول فتاة تحلم بالارتباط وأن تعيش قصة حب حالمة.

يذكر أن دينا سعد قدمت آخر عمل غنائي لها بعنوان "جيش الشعب" والتي تحدثت من خلال كلماته عن الجيش المصري العظيم وأبطاله الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم فداء لأمن واستقرار مصر، وطرحت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

جدير بالذكر أن دينا سعد قدمت عدد من الأغاني الإماراتية، وكان اخرها أغنية "محبوبي" والتي لاقت إقبال كبير من قبل الجمهور .