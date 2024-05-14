واصلت أسعار صرف الدولار التراجع أمام الجنيه بما يتراوح بين 17 و20 قرشا بالبنوك المحلية، بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة بأسعارها في تعاملات أمس.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، بنحو 17 قرشا ليسجل 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

كما هبط سعر العملة في البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، بنحو 20 قرشا ليسجل 46.82 جنيه للشراء، و46.92 جنيه للبيع، مقارنة 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه.



وخسر الدولار نحو 20 قرشا أمام الجنيه فى بنك البركة ليسجل نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، مقابل 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى بنك قناة السويس بنحو 20 قرشا ليسجل 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47 جنيها للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 21 قرشا ليسجل 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، مقابل 47.33 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك الاستثمار العربي، نحو 46.85 جنيه للشراء، و46.95 جنيه للبيع، وسجل فى المصرف المتحد نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، وفى البنك العربى الأفريقى سجل 46.87 جنيه للشراء، و46.97 جنيه للبيع.

وفي 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي تحريك سعر الصرف، ليصعد سعر الدولار في البنوك بنسبة 64% ويصل إلى مستوى الـ50 جنيها، قبل أن يعاود التراجع مرة أخرى.