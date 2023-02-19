معهد المحاصيل الحقلية: المزارع هو الشريك الأساسي لتأمين الأمن الغذائي للدولة

قال الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن القيادة السياسية تهتم بالمحاصيل الزراعية والاستراتيجية مثل الذرة والفول الصويا والقمح، مؤكدًا أن المزارع هو الشريك الأساسي لتأمين الأمن الغذائي للدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر قناة "صدي البلد"، أن الرئيس السيسي يضع هامش ربح مرضي للمزارعين، أثناء موسم الحصاد.

وأشار إلى أن سابقًا كان يتم الإعلان عن توريد القمح في موعد موسم الحصاد؛ ولكن حاليًا يتم الإعلان عن سعر توريد القمح قبل بداية موسم الحصاد بشهرين.

ولفت إلى أن سعر أردب القمح العام الماضي بلغ 850 جنيها، وحاليا يبلغ 1250 جنيه، موضحًا أنه يعتبر سعر ضمان للمزارعين؛ والسعر لا يقل عن هذا المبلغ.

وأشار الى أن الرئيس السيسي وجه بعدم خفض سعر أردب القمح حتى في حالة حدوث انخفاض في السعر العالمي، مؤكدًا أن وزارات المالية والزراعة والتموين لديهم آليات ومعايير لدراسة الأسعار ليكون السعر مرضي للفلاح ويوفر له هامش ربح.