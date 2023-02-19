وكيل تعليم قنا يشدد على نشر ندوات التوعية لطلاب المدارس

شدد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة تفعيل عقد ندوات توعية للطلاب في المدارس عن الكوارث الطبيعية وطريقة التعامل معها، وكذلك التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، قد قام اليوم الأحد، بجولة ميدانية لمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط الإداري داخل المدارس.

واستهل وكيل الوزارة جولته الميدانية بزيارة مدرسة حاجر الجبل هو الابتدائية وحضر طابور الصباح وتحية العلم، كما تفقد الفصول الدراسية واستمع إلى الطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وتابع مدرسة الشيخ مبارك الإعدادية بنات بهو، وأكد خلال الزيارة على تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية وتفعيل اليوم الرياضي، مع التأكيد على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة جميع عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.



كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات وتفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال والمكتبة والمعامل وشرح درسا في مادة العلوم، وناقش الطلاب والمعلمين، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، ومتابعة تطبيق الاستراتيجات الحديثة في التدريس للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع.

واختتم وكيل الوزارة جولته بزيارة مدرسة المحطة الابتدائية المشتركة التي تم استلامها قبل أسبوع حيث خضعت لصيانة شاملة، مشيدا بالمبنى وبسرعة انتهاء التجهيزات الخاصة بأعمال الدهانات وصيانة المقاعد المدرسية والتجميل والنظافة داخل المدرسة، واطمئن على كفاءة مرافق المدرسة من كهرباء ومياه وصرف وغيرها وعلى انضباط اليوم الدراسي بالمدرسة التي تضم 6 فصول دراسية.