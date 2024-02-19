الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين

دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى إطلاق سراح كل السجناء السياسيين في أعقاب وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني.



وفي بيان مشترك مكتوب نشر اليوم الاثنين، بعد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، قال الاتحاد إن وفاة نافالني "علامة صادمة جديدة على القمع المتسارع والمنهجي في روسيا". ودعا البيان إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين.



وتابع البيان: "يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته روسيا للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الآخرين، ومن بينهم يوري دميترييف وفلاديمير كارا مورزا وإيليا ياشين وأليكسي جورينوف وليليا تشانيشيفا وكسينيا فاديفا وألكسندرا سكوشيلينكو، وإيفان سافرونوف".



وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي يشعر بغضب شديد بسبب وفاة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني، مضيفا أنه "يتعين على روسيا السماح بتحقيق دولي مستقبل وشفاف في ظروف وفاته المفاجئة".