محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعة المشروعات الجارية بمراكز ومدن المحافظة من خلال الجولات الميدانية، وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.



وقام محافظ الغربية بعقد اجتماع مساء اليوم مع المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظ، ومدير مديرية الإسكان، ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، ورئيس مركز ومدينة طنطا؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات طنطا، مؤكدا حرصه على متابعة العمل في كل المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.



وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي ونسب المشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة؛ لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.



وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.