الحكومة الإسرائيلية: لا نعترف بشرعية مناقشات محكمة العدل الدولية بشأن «قانونية الاحتلال»

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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لا تعترف بشرعية مناقشات محكمة العدل الدولية بشأن "شرعية الاحتلال".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشر عبر حسابه على منصة "إكس": لا نعترف بشرعية المناقشة الجارية في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن "شرعية الاحتلال".

وأضاف البيان "هذه المناقشات خطوة تهدف إلى الإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية".

وزعمت حكومة الاحتلال أن "المناقشات الجارية في محكمة العدل الدولية محاولة فلسطينية لإملاء تسوية سياسية دون مفاوضات".

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنها القدس الشرقية.

وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي كلمته أمام المحكمة، قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن "إسرائيل تركت الفلسطينيين أمام ثلاث خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت".

وأضاف: "الخيارات تتمثل في التطهير العرقي والفصل العنصري والإبادة".

وأكد المالكي أن "الوقت حان لإنهاء المعايير المزدوجة، ولتنفيذ القوانين الدولية على جميع الدول بلا استثناء".

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني محكمة العدل الدولية إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي بأنه "غير قانوني"، مؤكدا ضرورة إنهائه "فورا وبشكل كامل دون شروط".