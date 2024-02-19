 عبد الواحد السيد يسافر إلى الجزائر لإنهاء ترتيبات بعثة الزمالك.. غدا - بوابة الشروق
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عبد الواحد السيد يسافر إلى الجزائر لإنهاء ترتيبات بعثة الزمالك.. غدا

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 10:57 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 10:57 م

يغادر القاهرة صباح غداً الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك وسعد عابدين إداري الأبيض متجهين إلى الجزائر للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الفريق قبل وصولها يوم الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.


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