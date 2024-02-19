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مخطط لبناء 8400 وحدة استيطانية شرق القدس

تل أبيب - معا
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 2:50 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 2:50 م
كشفت منظمة حقوقية أن حكومة الاحتلال تستغل العدوان على قطاع غزة، لتثبيت المزيد من الوقائع في المناطق الفلسطينية شرق القدس، وهذه المرة في مستوطنة "نوفي رحيل"، والتي سيتم بناؤها على المدخل الرئيسي لحي أم طوبا جنوب شرق القدس، لتشمل حوالي 650 وحدة استيطانية جديدة.

وقالت منظمة "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، في تقرير لها، إنه منذ 7 أكتوبر - تم تقديم 17 مخططا هيكليا للإسرائيليين داخل الخط الأخضر شرق القدس، بمجموع أكثر من 8400 وحدة استيطانية. أربعة من تلك المخططات هي عبارة عن مستوطنات جديدة بالكامل سيتم إقامتها داخل الأحياء الفلسطينية أو بالقرب منها.

وأشارت إلى أنه خلال فترة الحرب الحالية عندما تتجه أعين العالم نحو غزة والشمال، ويتم الترويج لمشاريع في أحياء شرق القدس بسرعة غير مسبوقة، ويتم التصديق عليها بسرعة في نظام التخطيط.

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