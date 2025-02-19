 موسكو: المباحثات الروسية الأمريكية خطوة لحل مشاكل الإدارة الأمريكية السابقة - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2025 8:13 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

موسكو: المباحثات الروسية الأمريكية خطوة لحل مشاكل الإدارة الأمريكية السابقة

وكالات
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 8:04 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 8:04 ص

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض ليست بداية لاستعادة العلاقات الثنائية فقط، بل لحل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك