موسكو: المباحثات الروسية الأمريكية خطوة لحل مشاكل الإدارة الأمريكية السابقة

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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض ليست بداية لاستعادة العلاقات الثنائية فقط، بل لحل المشاكل العالمية التي خلقتها الإدارة الأمريكية السابقة.