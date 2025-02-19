حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 160 ألف شهيد ومصاب

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 6 شهداء (شهيدان انتشال، وشهيد متأثر بجراحه، و3 شهداء جدد) و11 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و297 شهيدًا، و111 ألفًا و733 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.