الاتحاد الأوروبي يبحث تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات يورو

تقدر تكلفة تنفيذ مقترح جديد خاص بالاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، بنحو 6 مليارات يورو (26ر6 مليار دولار).

ويشار إلى أن الهدف من حزمة المساعدات هو تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة والذخيرة.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إنه من الضروري أن يكون هناك استثمارات بقيمة 5ر3 مليار يورو من أجل تسليم 5ر1 مليون قذيفة مدفعية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير 500 مليون يورو من أجل أنظمة الدفاع الجوي، وملياري يورو لتجهيز وتدريب لواءين أوكرانيين.

وتهدف دوائر الدبلوماسية والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الخطة، بحلول يوم الاثنين المقبل، عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.