أبو عبيدة يعلن هوية جثامين أسرى تُسلَّم الخميس: الاحتلال قصف أماكن احتجازهم

المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن هوية جثامين الأسرى التي سيتم تسليمها غدًا الخميس.

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن هوية جثامين الأسرى التي سيتم تسليمها غدًا الخميس.

وقال أبو عبيدة، عبر منصة تليجرام، إنه سيتم غدًا الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس.

وأضاف أن جميع هؤلاء كانوا جميعًا على قيد الحياة قبل أن يتم قصف أماكن احتجازهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل متعمد.

وكان رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، قد أعلن تسليم الاحتلال جثث أربع أسرى إسرائيليين الخميس المقبل.

وقال الحية، وهو رئيس الوفد المفاوض للحركة، في كلمة متلفزة: «قررنا تسليم 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة بيباس، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق».

وبحسب الحية، يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس.

وأشار إلى الإفراج يوم السبت المقبل 22 فبراير الجاري عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء، المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 ومن بينهم الأسيران: هشام السيد وأڤيرا منغستو، على أن يفرج الاحتلال عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين حسب الاتفاق.