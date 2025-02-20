 الداخلية تنفي ادعاءات منابر إخوانية بشأن انتحار مواطن عقب الإفراج عنه من محبسه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية تنفي ادعاءات منابر إخوانية بشأن انتحار مواطن عقب الإفراج عنه من محبسه


نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 11:52 م

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن انتحار أحد المواطنين بالدقهلية عقب الإفراج عنه من محبسه.

وأوضح المصدر أن المذكور سبق ضبطه فى إحدى القضايا خلال شهر 6 عام 2023، وصدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله فى ذات العام .. وبتاريخ 2025/2/18 تناول المذكور مواد سامة منتحراً ، وأفاد شقيقه بأنه كان يعانى من مرض نفسى ويتلقى العلاج لدى أحد الأطباء بالدقهلية.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال الترويج لإدعاءات وأكاذيب مختلقة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

 

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