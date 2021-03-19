رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزير المالية إجراءات ضبط سعر صرف الدولار

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اجتماعا مع وزير المالية غازي وزني، للبحث في الوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان المركزي في سبيل معالجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء).



وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الجمعة، البحث في مشروع الموازنة العامة للعام الحالي والذي أعدته وزارة المالية، وسبل الإسراع في إطلاق مسار "التدقيق الجنائي" في حسابات البنك المركزي والمؤسسات العامة للدولة.



وشهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا كبيرا ومستمرا مقابل الدولار في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ السعر حوالي 14 ألف ليرة للدولار، في وقت يبلغ فيه سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة إلى جانب وجود منصة ثانية للبنك المركزي محدد فيها سعر الصرف بـ 3900 ليرة.



وتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية اللبنانية إلى اضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي في لبنان، وغلاء معيشي واسع أدى إلى تحركات احتجاجية في مختلف أرجاء لبنان، فضلا عن تراجع النشاط التجاري بصورة شبه كاملة في معظم المناطق بعدما فضل التجار إغلاق محالهم لأيام لحين استقرار سعر الصرف ومن ثم تحديد أسعار البيع والاستيراد وخشية تعرض المحال لاعتداءات على خلفية التهافت الشديد على الشراء قبل تعديل أسعار السلع والمنتجات.