يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة غداً الأحد، في تمام الساعة 1 ظهرا بقصر ثقافة الإسماعيلية معرض للصور الفوتوغرافية بواسطة الفيلم الخام تحت عنوان "Back To Film".

ومن المقرر أن يتاح المعرض للجمهور ومحبي السينما، حيث يأتي ذلك انطلاقاً من دور المهرجان في دعم الحركات الفنية في العالم، فعلى الرغم من انتشار وتطور التصوير الرقمي إلى حد كبير في السنوات الأخيرة إلا أنه مؤخراً نشأت صحوة بين كثير من هواة التصوير الفوتوغرافي في العالم لا سيما مصر، تعيد إحياء التصوير بواسطة الفيلم الخام، الأمر الذي دفع العديد منهم لتعلم تحميض الأفلام بأنفسهم.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.