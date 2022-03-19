استمرار حظر إقامة الخيم الرمضانية بالمطاعم السياحية

تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بطلب إلى وزارة السياحة لتقديمه إلى الجهات الحكومية المعنية بمد مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان حتى الساعة الـ 4 فجرا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الرواد لتناول السحور قبل وقت قليل من أذان الفجر.

وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن جميع المنشآت والمطاعم السياحية أنهت استعداداتها لاستقبال الزبائن خلال شهر رمضان.. مشيرا إلى أن العديد من المطاعم فتحت باب الحجز لتلقى طلبات الأفراد والمجموعات لتناول وجبتى السحور والافطار خلال شهر الصوم..

أشار إلى أن مشكلة مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية ستكون أحد الأسباب الرئيسية لضعف إقبال المواطنين على تناول وجبة السحور.. موضحا أن مواعيد إغلاق المطاعم وفقا للتوقيت الشتوى ستكون فى الواحدة صباحا فيما يحين أذان الفجر فى الـ 5 فجرا، وهو ما يجعل الرواد يعزفون عن تناول السحور بالمطاعم السياحية.

وقال على كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن المطاعم السياحية تلقت مئات الحجوزات من أفراد ومجموعات مصريين وعرب لتناول وجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن مؤشرات الحجز لهذا العام توضح أن نسب الإقبال على تناول وجبات الإفطار بالمطاعم السياحية خلال شهر رمضان ستتراوح ما بين 70 إلى 80% من الطاقة الاستيعابية القصوى للمطعم.

وتابع: إذا ما تمت الموافقة على مد مواعيد عمل المطاعم خلال شهر رمضان حتى الساعة 3 صباحا فإن نسب الاقبال على تناول السحور ستكون فى حدود 90%.

وأوضح منصور أن آلاف السياح العرب لاسيما القادمين من دول الخليج يفضلون قضاء شهر رمضان بمصر، لما تتمتع به من أجواء روحانية وشعبية لا تتواجد بأى دولة أخرى، لافتا إلى ان السياح العرب يفضلون تناول وجبتى الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية المتواجدة بالأماكن التراثية.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على أنه يحظر على جميع المطاعم سواء المفتوحة أو المغلقة تقديم الشيشة، كما يحظر أيضا إقامة الخيام الرمضانية، وفقا للقرارات الحكومية التى صدرت فى هذا الإطار، موضحا أن الغرفة نبهت على جميع أعضائها بضرورة الاستمرار فى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية تنتظر شهر رمضان المقبل حتى تستعيد نسب إشغالها العالية، لافتا إلى أنه اذا ما سمحت الجهات الحكومية بعودة تقديم الشيشة بالضوابط الصحية التى تتراءى لها فإن نسب الإقبال على تناول وجبتى الإفطار والسحور ستكون عالية للغاية.

وأضاف هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه من المتوقع أن يشهد شهر رمضان المقبل زيادة فى نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية لاسيما حال تمت الموافقة على طلب غرفة المنشآت السياحية بمد مواعيد اغلاق المطاعم السياحية حتى الساعة الـ 3 صباحا، موضحا أن الاستمرار فى مواعيد الغلق الحالية خلال رمضان سيؤدى إلى قيام العديد من المنشآت بإلغاء الوردية المسائية نظرا لعدم إقبال المواطنين على تناول وجبة السحور بالمطاعم.

وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه والمشروبات خلال الأيام الماضية، إضافة إلى اختفاء بعض الخامات التى تدخل ضمن مكونات الوجبات الغذائية التى يتم تقديمها بالمطاعم السياحية، إلا أن المطاعم لم ترفع الأسعار حتى الآن وتستمر فى البيع وفقا للأسعار القديمة، معربا عن آماله فى ان يكون ارتفاع مكونات الوجبات الغذائية حاليا ارتفاعا مؤقتا وتعود بعدها الاسعار لطبيعتها، وذلك حتى لا تضطر المطاعم لرفع أسعارها خلال الفترة المقبلة.