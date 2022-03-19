وزير خارجية الإمارات يدعو لضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بأوكرانيا

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وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد

أكد وزير وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس الجمعة، "ضرورة تعزيز الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتكثيف التفاوض والحوار بين كل الأطراف لإيجاد حل سياسي" للأزمة الأوكرانية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء اليوم، إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

وجدد عبد الله زايد خلال الاتصال الهاتفي التأكيد على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

كما أكد التزام دولة الإمارات الثابت بتقديم الدعم الإنساني اللازم والمساعدة للمدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا.