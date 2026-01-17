نازحون سوريون يعودون إلى دير حافر بعد تحريرها من قسد

• الجيش السوري أعلن بسط سيطرته العسكرية على كامل مدينتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، وبلدة دبسي عفنان بريف الرقة، والتوجه نحو مدينة الطبقة غربي الأخيرة

بدأ سوريون نزحوا قسرا منذ مدة طويلة بالعودة إلى منازلهم في بلدة دير حافر شرق مدينة حلب، عقب تحريرها من تنظيم قسد.

وفي وقت سباق السبت، أعلن الجيش السوري في تصريحات متتالية لوكالة "سانا"، بسط سيطرته العسكرية على كامل مدينتي دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، وبلدة دبسي عفنان بريف الرقة، والتوجه نحو مدينة الطبقة غربي الأخيرة.

وفي أحاديث للأناضول، عبّر المدنيون الذين توافدوا إلى دير حافر عن فرحتهم، وتحدثوا عن الصعوبات التي مروا بها.

وقال قيس أبو حمدان، الذي عاد إلى منزله، إن العودة إلى دير حافر سعادة لا توصف، مضيفًا: "أعود إلى بيتي. هذا التحرير مبارك لكل الشعب السوري. نسأل الله التوفيق، وأن يحفظكم ويحفظ المسلمين".

من جهته، أوضح جمعة حمادي أحد سكان دير حافر، أنه استعاد منزله بعد سنوات من المعاناة.

وقال حمادي: "نعيش اليوم أجمل شعور. عدنا إلى منازلنا. عانينا كثيرا. نسأل الله أن يوفق دولتنا لخير شعبنا كله".

أما أحمد مصطفى، وهو من أبناء دير حافر، فتحدث عن اضطرارهم للنزوح في ظروف صعبة، قائلًا: "نحن سعداء جدا. ماذا نريد بعد التحرير والنصر؟ شُردنا وذهبنا إلى حلب، ومررنا بطرق صعبة جدا. ما إن سمعنا بخبر تحرير منطقتنا حتى عدنا فورا إلى بيوتنا".

كما قال خالد أبو مصطفى أثناء عودته إلى منزله، إنه يعجز عن وصف ما يشعر به بالكلمات قائلاً: "لا أستطيع التعبير عن مشاعري. أنا في طريقي إلى دير حافر، إلى بيتي. لا وصف لما أشعر به".

بدوره، أفاد حسن أبو موسى بأن خبر النصر كان بمثابة أمل لهم، وقال: "الحمد لله تلقينا بشرى النصر. نسأل الله أن يديم النصر، وأن يسعد السوريين ويحفظ جميع المسلمين".

وفيما تتواصل الجهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها في دير حافر، بدأ المدنيون العائدون بإعادة بناء حياتهم من جديد في البلدة.