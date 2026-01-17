التعادل يحسم مواجهة الاتحاد السكندري وحرس الحدود في كأس العاصمة

حسم التعادل السلبي مواجهة الاتحاد السكندري أمام مستضيفه حرس الحدود، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

سيطر الاتحاد السكندري على معظم أوقات المباراة، وحاول أكثر من مرة تسجيل هدف الفوز حتى الدقائق المحتسبة بدلًا من الضائع، ولكن تألق محمود الزنفلي، حارس مرمى حرس الحدود في الدفاع عن مرماه.

وشهدت المباراة مشاركة صفقات الاتحاد السكندري الجديدة، وعلى رأسها محمد مجدي أفشة، المعار من النادي الأهلي.

بهذا التعادل عقد الاتحاد السكندري فرصه في التأهل كأفضل ناديين من المركز الثالث، حيث ينتظر مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة الثامنة في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 2 في المركز السابع والأخير.