الولايات المتحدة تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

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وعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أوكرانيا باستمرار الدعم الدولي لها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال أوستن، اليوم الثلاثاء، في بداية مؤتمر بشأن أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.

وقال أوستن في اليوم الـ755 للحرب "يجب ألا نخدع أنفسنا" مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يتوقف عند أوكرانيا".

وتابع: "ولكن كما قال الرئيس (جو) بايدن: يمكن أن تتمكن أوكرانيا من إيقاف بوتين- إذا دعمنا أوكرانيا وقدمنا لها الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".



وأضاف أنه ستتم مساعدة أوكرانيا لبناء جيش للمستقبل وهذا "سيضمن الأمن على المدى الطويل".

وتحدث عن تحالفات للقدرات تعمل فيها العديد من الدول معا فيما يتعلق بالمسيرات، على سبيل المثال.

وأكد للمؤتمر: "لن نتوقف" عن تقديم الدعم لأوكرانيا.