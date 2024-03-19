أوقاف مطروح تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

نظمت مديرية أوقاف مطروح، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمسجد التنعيم، بحضور القيادات الدينية والتنفذية، وذلك بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وألقى الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح، خلال فعاليات الاحتفالية، كلمة "تحت عنوان رمضان شهر الانتصارات" بداية من غزوة بدر، والتي توالت بعدها الانتصارات، ما بين فتح مكة، وفتح الأندلس، وفتح عمورية وصقلية وهزيمة التتار حتى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، الذي تحقق فيه نصر عظيم بإعداد جيد وجمع للكلمة ووحدة للصف، وتخطيط سليم واستغلال للطاقات، والتي أيد الله فيها أبطال الجيش المصري حتى تحقق لهم وعد الله بالنصر.

وأكد وكيل أوقاف مطروح، أن هذا الشهر الكريم من أفضل الأزمان التي تحفها نفحات الله عز وجل فتصفو فيها النفس المؤمنة، وترتقي وتسمو وتتعلم الصبر وتقوى فيه العزائم فتكون أقرب إلى ربها وتأييده فتكون أهل للنصر، وأقرب إليه.