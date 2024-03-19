منتخب تونس يصل القاهرة

وصلت بعثة منتخب تونس مساء اليوم الإثنين، إلى القاهرة استعدادًا للمشاركة في بطولة "كأس عاصمة مصر" التي ستقام بمشاركة مصر، تونس، نيوزيلندا وكرواتيا.

وأوضح الحساب الرسمي لمنتخب تونس أن نسور قرطاج بعدما أنهوا الإجراءات الإدارية اتجهوا إلى مقر الإقامة بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيخوض أول تدريب له غدًا الثلاثاء.

وأضاف أنه تأكد غياب إلياس سعد الذي سيخضع صباح الغد الثلاثاء، بهمبورج إلى تدخل جراحي عاجل في الفم، فيما تبقى مشاركة إلياس السخيري في هذه البطولة رهينة ما ستبينه الكشوفات الطبية التي سيخضع لها في الساعات القادمة.

وأشار الحساب الرسمي إلى القائمة بالكامل وضمت كلا من: وجدي كشريدة، ديلان برون، محمد الحاج محمود، معتز الزدام، حمزة المثلوثي، سيف الدين الجزيري، نادر الغندري، أسامة الحدادي، محمد علي بن رمضان، سامي شوشان، عيسى العيدوني، على العابدي، محمد أمين الشارني، حمزة رفيع، سيف الله لطيف وإلياس العاشوري.