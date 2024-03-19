الصين ونيوزيلندا تتعهدان ببذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات

اجتمع وزير الخارجية الصيني وانج يي، مع رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، في العاصمة النيوزيلندية ويلنجتون، أمس الاثنين، حيث تعهد الجانبان ببذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات.



ويقوم وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، حاليا بزيارة رسمية إلى نيوزيلندا وأستراليا في الفترة من 17 إلى 21 مارس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقال وانج إن العلاقات بين الصين ونيوزيلندا كانت دائما في طليعة علاقات الصين مع الدول المتقدمة، وأصبحت كنزا يجب على الجانبين الاعتزاز به.



وأضاف وانج أن الصين تعتبر نيوزيلندا شريكا تعاونيا رشيدا وناضجا، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين ذات طبيعة استراتيجية وطويلة الأمد.



وأشار وانج إلى أن إقامة شراكة استراتيجية شاملة ثنائية أقوى لن تعود بالنفع على الشعبين فحسب، بل ستقدم أيضا مساهمات جديدة بالنسبة للسلام والتنمية في العالم.



ومن جانبه، أكد لوكسون أن العلاقات بين نيوزيلندا والصين مهمة للغاية، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية حققت تطورا قويا، وأسفر التعاون الاقتصادي والتجاري عن نتائج مثمرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية.



وقال لوكسون إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين نيوزيلندا والصين قدمت قوة دافعة مهمة للتعاون الثنائي، مضيفا أن نيوزيلندا ستواصل الالتزام بسياسة صين واحدة.



وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي إن بلاده مستعدة لاغتنام الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية كفرصة لتعزيز التبادلات رفيعة المستوى مع الصين، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتعميق التعاون في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والتبادلات الثقافية والشعبية والتعليم والسياحة والزراعة والتكنولوجيا والعمل المناخي.