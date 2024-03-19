رئيسة وزراء إيطاليا ترفع دعوى قضائية ضد مقاطع جنسية مصورة تظهر وجهها على أجساد ممثلات إباحيات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، دعوى قضائية ضد مقاطع مصورة جنسية مزيفة تم فيها نسخ وجهها على أجساد ممثلات أفلام إباحية.

وتطالب رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف بالحصول على تعويض بقيمة 100 ألف يورو (6ر108 آلاف دولار) في قضية ضد رجلين، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الثلاثاء.

وقال محامي ميلوني أنه من المقرر أن تحضر ميلوني بنفسها المحاكمة في جزيرة سردينيا بالبحر الأبيض المتوسط في الثاني من يوليو المقبل.

وإذا جاء الحكم لصالحها، ستتبرع ميلوني بالمال لصندوق يدعم النساء من ضحايا العنف من قبل الرجال.

وتقام الدعوى حاليا ضد رجل (40 عاما) يقيم في سردينيا. وسيقرر قاض الأسبوع المقبل ما إذا كان سيتم ايضا توجيه تهم ضد والده (73 عاما).

وبدأ التحقيق في 2020 في مدينة ساساري. وتم اتهام الابن باستخدام برنامج ليعدل شكل ممثلات إباحيات ليشبهن ميلوني.

وبحسب المحققين كانت الأفلام متاحة عبر الإنترنت لشهور عبر موقع أمريكي وتمت مشاهدتها ملايين المرات.