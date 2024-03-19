قوات مكافحة المخدرات الباكستانية تصادر 52 كيلوجراما من المخدرات في خمس عمليات

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أعلن متحدث باسم مقر قيادة قوات مكافحة المخدرات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات تمكنت من مصادرة 52 كيلوجراما من المخدرات خلال خمس عمليات مداهمة في جميع أنحاء البلاد حيث اعتقلت أربعة أشخاص مشتبه بهم.

وقال المتحدث، إنه تم مصادرة 440 جراما من بودرة الثلج كانت بحوزة أحد الركاب المتوجهين إلى قطر في مطار إسلام آباد خلال إحدى العمليات، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وأضاف المتحدث، أنه تم ضبط 54 كبسولة مملوءة بالهيروين و4 مواد مشبوهة بحوزة أحد الركاب المتوجهين إلى كراتشي بمطار إسلام آباد في عملية ثانية.

وفي عملية ثالثة، تم ضبط 70 كبسولة مملوءة بالهيروين بحوزة أحد الركاب المتوجهين إلى أبوظبي في مطار لاهور.

وتم ضبط 50 كجم من الحشيش في منطقة توربات وكيلو جرام من الحشيش بحوزة امرأة جرى اعتقالها بالقرب من الطريق السريع إم-1 في إسلام آباد.

وجرى تحرير قضايا ضد المتهمين الذين جرى اعتقالهم بموجب قانون مكافحة المخدرات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.