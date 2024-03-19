البنتاجون: لم نر حتى الآن خطة لعملية في رفح تضمن سلامة المدنيين

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن واشنطن لم تر حتى الآن خطة لعملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة تضمن سلامة المدنيين وتوفير المساعدات.

وأضاف المتحدث - الذي لم تسمه - أن الولايات المتحدة أوضحت للإسرائيليين أنها لا تؤيد أي عملية برية في رفح دون خطة قابلة للتنفيذ.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب اتفقت مع واشنطن على أن تقدم الأخيرة أفكارا للمساعدات الإنسانية قبل شن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك احتراما للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف نتنياهو - بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي- أنه أوضح لبايدن عزم تل أبيب على شن هجوم في رفح للقضاء على حركة حماس وتحقيق النصر بالحرب، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تصد الضغوط الدولية المتزايدة لاستكمال الحرب وتحقيق أهدافها.

من جانبها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، قوله إن نتنياهو قبل دعوة بايدن لإرسال وفد رفيع إلى واشنطن؛ للاستماع إلى "المخاوف الأمريكية بشأن الخطط الحالية المتعلقة برفح ووضع نهج بديل" لاستهداف حماس بالمدينة المزدحمة في جنوب غزة.