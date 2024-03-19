مسئول في حماس يبحث مع مبعوث أممي سير عملية مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

بحث رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق، مع منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم (الثلاثاء)، الحرب على قطاع غزة وسير عملية مفاوضات وقف إطلاق النار.

جاء ذلك لدى لقاء جمعهما في مكتب أبو مرزوق بالعاصمة القطرية الدوحة، بحسب بيان صادر عن حماس.

وقال البيان إن أبو مرزوق ووينسلاند بحثا التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وسير عملية مفاوضات وقف إطلاق النار.

كما تطرقا إلى دور الأمم المتحدة في القطاع والتحديات التي تواجهها بسبب "الاستهداف" الإسرائيلي للعاملين فيها.

‏‎واستعرض أبو مرزوق خلال اللقاء مواقف حركته فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، وجديتها في الوصول إليه، وسبل إدخال المساعدات للفلسطينيين في القطاع وخاصة في محافظتي غزّة والشمال.

وشدد على ضرورة إنهاء "الإبادة الجماعية" وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خارج القطاع وإعادة النازحين وتوفير متطلبات الإيواء والإعمار، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.

ويأتي اللقاء بين أبو مرزوق ووينسلاند بعد ساعات من محادثات أجراها رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع الليلة الماضية مع الوسطاء القطريين والمصريين في الدوحة وعاد صباحا إلى إسرائيل لمزيد من المشاورات والمباحثات، بحسب الإذاعة العبرية العامة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر إسرائيلي كبير وصفه المفاوضات الجارية في الدوحة بهدف التوصل إلى صفقة تبادل محتملة مع حماس، بالإيجابية، متوقعا مع ذلك أنها قد تكون طويلة وصعبة ومعقدة.

وقالت الإذاعة العبرية إن إسرائيل تنوي طرح اقتراح يشمل وقفا لاطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مقابل الإفراج عن 40 محتجزا في قطاع غزة.

وذكرت أنه من بين العقبات التي تعرقل التوصل إلى إتفاق في هذه المرحلة مطلبا حماس بتحديد هوية السجناء الأمنيين الذين سيطلق سراحهم، وبعدم تقسيم القطاع إلى أجزاء، مما يسمح لسكان شماله بالعودة الى منازلهم.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب الإذاعة "هناك مفاوضات جارية بشأن 40 مختطفاً بينهم مجندات، وآمل بشدة أن تؤدي إلى شيء ما، لكن لا يمكنني ضمان حدوث ذلك".

وأضاف خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية "هناك جهات في إسرائيل، ترفع ثمن الصفقة من خلال اقتراحات سخية جدًا في البداية - عليك ان تعرف كيف تدير المفاوضات".

ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة في قطاع غزة تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا ضد حماس أودت بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني في قطاع غزة وخلفت دمارا واسعا وأزمة إنسانية، بعد أن شنت حماس هجوما مباغتا على عدد من القواعد العسكرية والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود مع القطاع أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي.