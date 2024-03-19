رئيس جامعة دمياط يكرم بعض السيدات في احتفالية عيد الأم بكلية التجارة

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، احتفالية عيد الأم التي نظمتها كلية التجارة ضمن خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وتحت إشراف الدكتور باسم عبد العزيز، عميد الكلية، والدكتورة لمياء السعيد السلنتي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وأوضح "المتولي"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تقدم بخالص التهنئة لمنتسبات كلية التجارة والجامعة من السيدات بمناسبة عيد الأم، مشيداً بدور المرأة المصرية المجتمعي على مر العصور، وما احتلته من مكانة رفيعة في المجتمع المصري القديم سطرها التاريخ، وما زالت تلعب دوراً بارزاً في بناء مستقبل الدولة المصرية، الأمر الذي يتوجب حرص المرأة على القيام بواجبها في بناء أسرة سوية، فما يستجد على الدولة المصرية من ثقافات شاذة سببها غياب دور الأم الرئيسي.

وكرم رئيس الجامعة في ختام الاحتفالية، كلاً من الدكتور لمياء السعيد السلنتي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، والدكتورة أمال السيد مبارك، والدكتورة حنان حسن أبو جاد، وسميرة عبد السلام عثمان، وسناء عبد الله جمعة، متمنياً لهن جميعاً دوام التوفيق والعطاء.