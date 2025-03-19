شرطة الفلبين تعتقل 17 مسلحا محليا في عملية لمكافحة الإرهاب

اعتقل جنود ورجال شرطة في الفلبين، 17 مسلحا محليا في عملية لمكافحة الإرهاب في أمباتوان بإقليم ماجوينداناو ديل سور، كما استولوا على عبوات ناسفة قوية وست بنادق هجومية.

وقال الميجور جنرال دونالد جوميران قائد فرقة المشاة السادسة بالجيش للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن أفراد الكتيبة 90 للمشاة ورجال شرطة من وحدات شرطة إقليم ماجوينداناو عثروا على أسلحة نارية وعبوات ناسفة بدائية الصنع في مخبأ 17 مسلحا في أمباتوان بإقليم ماجيونداناو، نقلا عن تقرير من كتيبة المشاة الـ90 التابعة للجيش، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية اليوم الأربعاء.

وقال مسئولون محليون في أمباتوان للصحفيين، إن الإرهابيين المحليين الـ17 استسلموا بهدوء، عندما شعروا أن الجنود ورجال الشرطة حاصروا مخبأهم.