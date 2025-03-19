ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4 بالغارات الإسرائيلية على درعا السورية

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 4 سوريين، اليوم الأربعاء، جراء الغارات التي نفذتها إسرائيل، الاثنين، على محافظة درعا، بعد وفاة شاب متأثرا بجراحه.

جاء ذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني السوري في بيان عبر حسابه على منصة "إكس"، ونقلته وكالة الأناضول للأنباء.

ويوم الاثنين، نفذت طائرات إسرائيلية غارات على مواقع متعددة بمحافظة درعا (جنوب)، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، في واقعة أدانتها عدة دول عربية وأجنبية واعتبرتها "انتهاكا صارخا" لسيادة سوريا والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد البيان بوفاة أحد الشباب المصابين متأثرا بجراحه "لتصبح الحصيلة مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين بينهم 4 أطفال وامرأة"، دون مزيد من التفاصيل حول هويته، مشيرا إلى أنه من بين المصابين 3 من متطوعي الدفاع المدني.

وكانت إسرائيل قد شنت عدة غارات جوية على سوريا، ما دمر مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.