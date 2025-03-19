صحة غزة: مقتل وإصابة 5 أجانب يعملون في المؤسسات الأممية جراء قصف الاحتلال لمقرهم

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل وإصابة 5 أجانب يعملون في المؤسسات الأممية، جراء قصف الاحتلال لمقرهم في المحافظة الوسطى.

وكتبت عبر قناتاه الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء: «وصول 5 إصابات من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية؛ نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى قبل قليل، ووفاة أحدهم فور وصوله لمستشفى شهداء الأقصى».

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن 404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإنه تم توثيق مقتل 174 طفلا و89 سيدة و32 مسنا بمجازر الثلاثاء ضمن المحصلة الإجمالية للشهداء.

وتعد هجمات الثلاثاء أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مأهولة ومراكز إيواء وخيام نازحين، ما أدى إلى دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.