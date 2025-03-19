هبوط مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

هبطت الأسهم الروسية، في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، هبط مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.44% ليصل إلى 3210.58 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.44% ليصل إلى 1240.96 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 1.69% ليصل إلى 3202.38 نقطة، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 1.69% ليصل إلى 1237.79 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 21.5 كوبيك ليصل إلى 11.434 روبل.