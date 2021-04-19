كازاخستان تسجل 2719 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الاثنين، ألفين و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 289 ألفاً و720 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفاً و773 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 248 ألفاً و96 حالة.

وأضافت الصحة أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 38 ألفاً و620 شخصاً، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 674 في حالة حرجة.

وعلى صعيد اللقاحات المضادة لكورونا أكدت السلطات الصحية أن هناك 695 ألفاً و875 شخصا في كازاخستان تلقوا الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.