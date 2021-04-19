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رئيس معهد روبرت كوخ الألماني: لا يمكنا القضاء على كورونا

روبرت كوخ الالماني
روبرت كوخ الالماني
شتوتجارت (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:14 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:14 م

ذكر رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، أنه يتعين على البشرية أن تتأقلم على العيش دائما مع كورونا.

وقال فيلر اليوم الاثنين بمناسبة المؤتمر الـ127 للجمعية الألمانية للطب الباطني في شتوتجارت: "الفيروس الذي بإمكانه إصابة عدد كبير من الأنواع الحيوانية لا يمكن القضاء عليه".

وذكر فيلر في إشارة إلى انتشار الأمراض أنه يتعين بوجه عام السيطرة على تربية الحيوانات وتجارة الحيوانات، موضحا أن تجارة الحيوانات غير المشروعة تمثل مشكلة في ذلك.

كما حذر فيلر من عواقب تغير المناخ، موضحا أن الأضرار الناجمة عنه مثل الإجهاد الحراري والمشاكل المتعلقة بالصحة النفسية وسرطان الجلد آخذة في الازدياد بالفعل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمراض التي تنقلها حشرات مثل البعوض والقراد ستصبح أكثر شيوعا نتيجة لتغير البيئات الحيوية وقلة التنوع البيولوجي.

كما توقع فيلر حدوث مشكلات إذا أدى تغير المناخ إلى زيادة صعوبة توفير مياه الشرب، ممثلا على ذلك بانخفاض جودة مياه الاستحمام، موضحا أن هذا يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، على سبيل المثال.


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